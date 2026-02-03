Piazza del Plebiscito al via i lavori al colonnato l’annuncio del prefetto

Questa mattina il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha annunciato l’avvio dei lavori al colonnato di Piazza del Plebiscito. La decisione arriva dopo un vertice svoltosi in prefettura, dove si sono discussi i prossimi interventi di restauro e messa in sicurezza dell’area. I lavori inizieranno a breve e sono destinati a durare diversi mesi.

Ad annunciare i lavori in piazza del Plebiscito è stato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in seguito al vertice svoltosi in prefettura. Sui lavori in piazza del Plebiscito è stato fatto il punto della situazione nel corso di un vertice che si è tenuto in mattinata in prefettura e che è stato presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. La piazza, ha spiegato il prefetto, è interessata da "più attività di cui alcune già in esecuzione ma da aprile i inizieranno i lavori che riguarderanno il colonnato e le botteghe artigiani per un importo di 4 milioni e trecentomila euro". Nel frattempo saranno già adottati i bandi per l'assegnazione delle botteghe artigiane, con una procedura ad evidenza pubblica. 🔗 Leggi su 2anews.it

Il Demanio ha annunciato interventi di restauro al Colonnato di Plebiscito, con lavori previsti nel 2027.

Piazza Plebiscito: via libera al progetto di recupero del portico della BasilicaSbloccata la fase finale del restauro del portico di piazza del Plebiscito: lavori al via, risorse già stanziate e nuove assegnazioni entro un anno. stylo24.it

