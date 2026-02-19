Vomero a via Aniello Falcone asfalto sui sanpietrini a zigzag | poi i carro attrezzi portano via le auto

A via Aniello Falcone nel Vomero, lavori stradali causano confusione. Dopo aver steso l’asfalto sui sanpietrini a zigzag, l'intervento si è rivelato incompleto, costringendo gli operai a tornare sul cantiere. Questa mattina, vigili e carro attrezzi sono intervenuti per rimuovere alcune auto lasciate in divieto di sosta, creando disagi ai residenti e agli automobilisti. La strada rimane bloccata mentre si cerca di risolvere la situazione e completare i lavori. La situazione rimane sotto osservazione.

Lavori a via Aniello Falcone: dopo la prima asfaltatura incompleta, operai di nuovo all'opera accompagnati da vigili e carro attrezzi.