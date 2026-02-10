Infrange il divieto di avvicinamento entrando in casa dei genitori 27enne arrestato

Un 27enne è stato arrestato dopo aver infranto il divieto di avvicinamento e aver tentato di entrare in casa dei genitori. Nonostante il divieto, poche ore dopo si è presentato nuovamente sul posto, rompendo un vetro per entrare. La scusa? Avere bisogno di una coperta. La polizia è intervenuta e ha fermato l’uomo, che ora si trova in caserma.

Nonostante l'imposisizione del divieto di avvicinamento, poche ore dopo ha tentato nuovamente di entrare in casa dei genitori rompendo un vetro, giustificandosi con la scusa di dover prendere una coperta. I familiari, spaventati, hanno subito lanciato l'allarme e i carabinieri della stazione di.

