Roma Viola il divieto di avvicinamento e sfonda la porte nel tentativo di entrare nella casa dei genitori 44enne romano arrestato dai Carabinieri

A Roma, un uomo di 44 anni è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile dopo aver violato un divieto di avvicinamento e aver sfondato la porta di casa dei genitori nel tentativo di entrare. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato sul posto e condotto in caserma. L’intervento è avvenuto nel corso di un controllo di routine.

Cronache Cittadine ROMA – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 44enne romano, già noto alle forze dell'ordine, gravemente