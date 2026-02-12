Paliano notte di paura in via Garibaldi | lanciate due bottiglie incendiarie su un terrazzo

Questa notte, a Paliano, un episodio violento ha svegliato la quiete di via Garibaldi. Due bottiglie incendiarie sono state lanciate su un terrazzo, creando scompiglio e paura tra i residenti. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nel quartiere. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

Il raid è scattato all'1:30. I proprietari, svegliati dai rumori, hanno spento subito le fiamme evitando il peggio. Indagano i Carabinieri Un risveglio brusco, nel cuore della notte, avvolto dalla paura e dall'odore acre della benzina. È quanto accaduto questa notte, 12 febbraio 2026, a Paliano, dove un grave atto intimidatorio ha scosso la tranquillità di via Garibaldi. Intorno all'01:30, ignoti hanno preso di mira un'abitazione privata lanciando due bottiglie contenenti liquido infiammabile – verosimilmente benzina – direttamente sul terrazzo dell'appartamento. Il lancio degli ordigni artigianali ha provocato un boato e l'immediato innesco di un principio d'incendio.

