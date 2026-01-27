Mugnano 14 chili di droga in casa di un sorvegliato speciale | 48enne arrestato dai Carabinieri

L’arresto di un 48enne a Mugnano ha portato al sequestro di 14 chili di droga. L’intervento dei Carabinieri ha evidenziato l’entità del traffico illecito, rafforzando l’attenzione sulla sicurezza locale. La scoperta si inserisce in un’azione più ampia di contrasto alla criminalità, sottolineando l’importanza di controlli mirati e della collaborazione tra forze dell’ordine.

Un ingente carico di droga è stato scoperto dai Carabinieri all’interno dell’abitazione di un sorvegliato speciale a Mugnano. In manette è finito Stefano Foria, 48 anni, arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio dai militari della sezione operativa di Marano. L’uomo è stato fermato dai Carabinieri mentre si trovava nel mercato ortofrutticolo di Melito, in violazione dell’obbligo di soggiorno nel comune di Mugnano, misura restrittiva collegata alla sorveglianza speciale cui era sottoposto. A insospettire i militari anche il comportamento del 48enne, che ha portato all’immediata perquisizione della sua abitazione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Mugnano, 14 chili di droga in casa di un sorvegliato speciale: 48enne arrestato dai Carabinieri Approfondimenti su Mugnano Mugnano di Napoli: 14 kg di droga in casa del sorvegliato speciale In Mugnano di Napoli, i Carabinieri hanno scoperto 14 kg di droga nell’abitazione di un sorvegliato speciale. Ingerisce un panetto di droga davanti ai carabinieri a Padova, poi scatta la colluttazione: 48enne arrestato A Padova, un uomo di 48 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di spaccio e resistenza. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Mugnano Argomenti discussi: Quattordici chili di droga in una casa a Mugnano, 49enne arrestato dai carabinieri di Marano. Mugnano, il sorvegliato speciale tradito dal fiuto dei cani: in casa nascondeva 14 chili di drogaA Mugnano di Napoli scoperto un deposito di stupefacenti in un'abitazione, pronto a rifornire il mercato locale. cronachedellacampania.it Il fiuto dei cani stana il sorvegliato speciale: sequestrati 14 chili di marijuana e hashish, arrestatoIl fiuto dei cani stana il sorvegliato speciale: sequestrati 14 chili di marijuana e hashish, arrestato nel Napoletano ... ilgiornalelocale.it Mauro Intimo Point Mugnano. Mauro Intimo Point Mugnano · Original audio. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.