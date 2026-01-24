A Padova, un uomo di 48 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di spaccio e resistenza. Durante un controllo, ha tentato di ingerire un panetto di hashish per evitare il sequestro, scatenando una colluttazione con le forze dell'ordine. L’intervento ha portato all’arresto e al successivo procedimento giudiziario.

Eseguito a Padova un arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Un cittadino nordafricano di 48 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato in flagranza di reato in Piazzale Stazione, dopo aver tentato di ingerire un panetto di hashish per distruggere le prove. L’uomo è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida. Il controllo e l’arresto in Piazzale Stazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante un servizio di pattugliamento svolto dai militari del N. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ingerisce un panetto di droga davanti ai carabinieri a Padova, poi scatta la colluttazione: 48enne arrestato

