La superiorità di Inter e Napoli non implica che la Juve non possa puntare allo Scudetto

La Juventus continua a mantenere ambizioni di vertice, nonostante le sfide in corso e la concorrenza di Inter e Napoli. La vittoria contro Pisa testimonia la determinazione bianco-nera, mentre la classifica attuale, con 32 punti e alcune partite da recuperare, lascia margini di ottimismo. La stagione resta aperta e ogni risultato può influire sulla corsa allo Scudetto, che rimane un obiettivo realistico per la squadra di Allegri.

La vittoria sofferta che la Juve ha ottenuto Pisa ha acceso un dibattito che va oltre il risultato. La classifica, considerando i due match in meno di Napoli, Inter e Milan e l’uno in meno della Roma, recita 32 punti. È lecito sognare per tutti. Ne parlano Stefano Agresti sulla Gazzetta dello Sport e Vaciago su Tuttosport. La Juventus può pensare al colpo grosso? L’analisi. Si legge sulla Gazzetta: Se è vero che le grandi squadre, o comunque le squadre vincenti, sono quelle che sanno prendersi i tre punti anche quando non giocano bene, oppure quando non lo meritano proprio, allora la partita di Pisa ci dice che la Juve è sulla buona strada per diventare pericolosa perfino nella corsa allo scudetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

