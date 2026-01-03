Violenza di gruppo tra minorenni a Vignola | arrestato un sedicenne all’alba

Nella mattina del 3 gennaio 2026, a Vignola, i Carabinieri hanno arrestato un sedicenne coinvolto in un episodio di violenza di gruppo tra minorenni. L’arresto, eseguito presso la sua abitazione nella Val Panaro, è stato disposto a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione delle condotte illegali tra i giovani, garantendo l’applicazione delle normative vigenti.

Nelle prime ore della mattina del 3 gennaio 2026, i Carabinieri della Tenenza di Vignola hanno rintracciato, presso la propria residenza familiare, all'interno di un comune ubicato nel territorio della Val Panaro, un minore ultrasedicenne, destinatario di ordinanza di custodia cautelare presso.

