La rimozione dei resti della passerella ciclopedonale crollata sull’Adda tra Crotta d’Adda e Maccastorna durerà tre giorni. Le autorità stanno aspettando il via libera delle Procure di Lodi e Cremona prima di iniziare i lavori. La provinciale interessata rimarrà aperta durante le operazioni di rimozione. Nessun dettaglio sulle cause del cedimento è stato comunicato finora.

Si attende il via libera delle Procure di Lodi e Cremona per procedere alla rimozione dei resti della passerella ciclopedonale crollata nell’ Adda tra Crotta d’Adda e Maccastorna. Quando arriverà inizieranno le operazioni. L’Agenzia interregionale per il fiume Po ( Aipo ) ha infatti inoltrato alle due Procure – e per conoscenza alle Province competenti – una richiesta urgente di autorizzazione per accedere alle aree ora sotto sequestro e intervenire nell’alveo del fiume. L’obiettivo è rimuovere le porzioni metalliche e i detriti della struttura, precipitati in acqua, nelle scorse settimane (quattro i crolli: il 13, 16, 19 febbraio e il primo marzo), che oggi rappresentano un ostacolo al deflusso del fiume. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Passerella crollata: la rimozione durerà tre giorni. Provinciale aperta

La passerella crollata tre volte a Maccastorna. “Indagare il possibile danno erariale”: esposto alla Corte dei ContiMaccastorna (Lodi) – Il crollo ripetuto della passerella ciclopedonale sul fiume Adda, tra Maccastorna e Crotta d’Adda, approda alla Corte dei Conti.

Messa in sicurezza della passerella crollata nell’Adda: 24 ore per presentare un pianoMaccastorna (Lodi), 19 febbraio 2026 – È l’ora della verità per la passerella ciclopedonale sull’Adda tra Crotta d’Adda e Maccastorna. Dopo il doppio crollo tra venerdì 13 e lunedì il caso approda in ... ilgiorno.it

La passerella crollata tre volte a Maccastorna. Indagare il possibile danno erariale: esposto alla Corte dei ContiLa deputata Valentina Barzotti si rivolge alla magistratura contabile. Se emergeranno irregolarità o negligenze, andranno accertate senza esitazioni ... ilgiorno.it

La passerella ciclopedonale sull'Adda di Maccastorna (Lodi), finanziata con 4 milioni di euro nell'ambito della Ciclovia VenTo, è crollata quattro volte negli ultimi giorni. Sull'accaduto ha iniziato a indagare la Procura di Lodi e il caso è arrivato in Regione con u facebook

Passerella ciclopedonale crollata: «Soldi pubblici buttati in acqua» x.com