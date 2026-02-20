Rimozione gru via Chiaravagna chiusa per tre giorni | Impatto significativo sulla viabilità

Una gru ha causato la chiusura temporanea di via Chiaravagna a Sestri Ponente, bloccando il traffico e i pedoni per tre giorni. La rimozione dell’attrezzatura ha richiesto la chiusura totale della strada dall’una di notte di martedì 24 fino a sera di giovedì 26 febbraio. La zona all’altezza del civico 58r è stata completamente isolata, creando disagi per residenti e commercianti. La situazione ha provocato rallentamenti e deviazioni lungo le vie circostanti.

Dalle ore 00.00 di martedì 24 alle ore 23.59 di giovedì 26 febbraio in via Chiaravagna, a Sestri Ponente, all’altezza del civico 58r, entrerà in vigore un’interdizione temporanea al transito pedonale e veicolare. Il provvedimento servirà per smontare e romuovere in sicurezza una gru edile. Il traffico pedonale, interrotto all’altezza dell’area cantierizzata, sarà comunque garantito nella viabilità alternativa di via dell’Alloro. Nei giorni scorsi, cittadini e attività commerciali della zona sono stati avvisati della prossima modifica alla viabilità di via Chiaravagna dal Municipio Medio Ponente e dalla polizia locale.🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Incidente in FiPiLi, carreggiata chiusa e poi riaperta: pesante impatto sulla viabilità Leggi anche: Treni, lavori in Puglia: stazione di Bari chiusa per tre giorni, arriverà la sospensione anche sulla Taranto-Brindisi Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Smontaggio di una gru: via Chiaravagna chiusa per tre giorniDivieto di circolazione e di sosta all’altezza del civico 58r per consentire i lavori di smontaggio e rimozione di una gru edile. Tutti gli itinerari alternativi ... lavocedigenova.it Divieto di circolazione e di sosta all’altezza del civico 58r per consentire i lavori di smontaggio e rimozione di una gru edile. Tutti gli itinerari alternativi - facebook.com facebook