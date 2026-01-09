Una medusa fantasma gigante volteggia con eleganza in un canyon sottomarino | il raro avvistamento al largo dell’Argentina

Durante un’immersione nel canyon sottomarino Colorado-Rawson al largo dell’Argentina, un team ha documentato un avvistamento insolito: una medusa fantasma gigante, Stygiomedusa gigantea. Questo raro esemplare, dotato di una grande chioma trasparente e movimenti eleganti, rappresenta una scoperta significativa per lo studio della biodiversità marina. L’evento evidenzia l’importanza della ricerca negli ambienti profondi e poco esplorati degli oceani.

Durante un'immersione per esplorare il muro del canyon sottomarino Colorado-Rawson, i piloti del veicolo telecomandato SuBastian hanno filmato una gigantesca medusa fantasma, o Stygiomedusa gigantea. Il raro avvistamento è avvenuto al largo dell'Argentina a 253 metri di profondità. La medusa misura circa un metro di larghezza ma i suoi "tentacoli" possono estendersi per oltre 10 metri.

