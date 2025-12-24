La foca monaca passeggia in spiaggia la vigilia di Natale | il video dell'avvistamento nelle Marche
Una foca monaca è stata avvistata e filmata in spiaggia la vigilia di Natale a Numana, nelle Marche. Un evento rarissimo che conferma il ritorno della specie lungo le coste italiane. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Foca monaca “passeggia” sulla riva a Ravenna: “Proteggerla significa preservare il nostro mare”
Leggi anche: Una foca monaca nella laguna di Venezia dove già nuota il delfino Mimmo: il video dell’avvistamento
Foca monaca mediterrea alla Spiaggiola: da non crederci, attraversa la spiaggia poi torna in mare - Un evento rarissimo si è verificato questa mattina (24 dicembre) a Numana. msn.com
Una Foca Monaca in laguna: lo spettacolo della natura a Venezia - L’esperto del Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue: “La specie sta ritornando a essere più presente in Adriatico Nord Occidenta ... metropolitano.it
Un avvistamento raro in Italia, a Venezia è apparsa una foca monaca - Il musetto affiora dall'acqua, per poi immergersi di nuovo in pochi istanti: si tratta di una foca monaca, in un raro avvistamento avvenuto a Venezia. libero.it
Questa volta la foca monaca è stata avvistata all'interno delle dighe foranee di Marina di Ravenna, dove sembra che sia a suo agio e con tanto pesce da mangiare a disposizione. Solo fa attenzione alle navi che passano... :) Ci piacerebbe darti un nomignolo s - facebook.com facebook
Venezia, dopo il delfino Mimmo ecco che spunta la foca monaca nelle acque della laguna x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.