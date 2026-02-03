L' Esercito entra nei centri commerciali per promuovere i concorsi

Nei prossimi giorni, l’Esercito italiano si mobilita nei centri commerciali dell’Abruzzo per promuovere i concorsi di reclutamento. Il 7 e 8 febbraio, il Comando Militare “Abruzzo-Molise” sarà presente con un’attività itinerante, per informare i giovani sulle opportunità di entrare nell’Arma. L’obiettivo è coinvolgere più persone possibili e chiarire le modalità di partecipazione ai concorsi.

L'Esercito entra nei centri commerciali abruzzesi per promuovere i concorsi. I prossimi 7 e 8 febbraio il Comando Militare Esercito "Abruzzo-Molise" sarà impegnato in un'attività itinerante dedicata alla promozione dei concorsi per l'ingresso nell'Esercito Italiano, con particolare attenzione.

