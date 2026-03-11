partecipazione e interesse per il corso donna in sicurezza di confesercenti

Arezzo, 11 marzo 2026 – Un numero considerevole di imprenditrici e clienti ha partecipato al corso Donna in sicurezza organizzato da Confesercenti. Le lezioni di autodifesa sono state frequentate da molte persone che desiderano migliorare la propria sicurezza personale. L’iniziativa si è svolta con l’obiettivo di offrire strumenti pratici per sentirsi più protette.

Arezzo, 11 marzo 2026 – Partecipazione e interesse per il corso Donna in sicurezza Tante imprenditrici e clienti a lezione di autodifesa per sentirsi maggiormente sicure. Interesse a partecipazione per il corso Donna in Sicurezza organizzato da Confesercenti Impresa Donna Arezzo e dal Movimento Sportivo Popolare di Arezzo con il patrocinio dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena. La prima lezione pratica ha riscosso apprezzamento dalle numerose donne che hanno appreso le tecniche di difesa personale impartite dal docente Marco Carboni maestro di kung fu, aikido e difesa personale. "Abbiamo riscontrato" dichiara Sefora De Giorgi vicepresidente del Movimento Sportivo Popolare di Arezzo "grande partecipazione e apprezzamento da parte delle numerose donne che hanno aderito al corso Donna in Sicurezza.

