Imparare a difendersi per sentirsi sicura | parte il corso donna di Confesercenti

È partito ad Arezzo un corso di autodifesa dedicato alle donne, organizzato da Confesercenti Impresa Donna e il Movimento Sportivo Popolare. Lo scopo è aiutare le donne a sentirsi più sicure e a conoscere tecniche pratiche per difendersi in situazioni di pericolo. Il corso vuole anche sensibilizzare sulla prevenzione della violenza di genere, offrendo strumenti concreti a chi decide di partecipare.

Confesercenti Impresa Donna Arezzo e il Movimento Sportivo Popolare - Comitato provinciale di Arezzo organizzano un corso di autodifesa dedicato alle donne, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione della violenza di genere e offrire strumenti pratici di autodifesa.Il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Confesercenti Impresa Donna Arezzo "Imparare a riconoscere per imparare a difendersi": incontro pubblico di Adiconsum a San Secondo Parte un corso di formazione per imparare a fermare le emorragie massive Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Confesercenti Impresa Donna Arezzo Argomenti discussi: Educazione alla difesa personale; Cinisello, al via il corso di difesa personale per donne fino a 75 anni; Fake news e intelligenza artificiale: un podcast live per imparare a difendersi; Difesa personale, un corso per tutti a Darfo. Donna in sicurezza, al via il corso di autodifesa: imparare a difendersi e sentirsi sicureCinque lezioni per imparare a difendersi e sentirsi al sicuro nel proprio negozio o attività. E' stato presentato Donna in sicurezza, il corso di autodifesa voluto da Confesercenti Impresa Donna di Ar ... corrierediarezzo.it Ecco la guida per difendersi dalle truffeA circa un anno dall’avvio del progetto Difenditi dalle truffe, nasce la brochure informativa per imparare a riconoscere e, soprattutto, prevenire le più comuni che si possono subire online, fuori e ... noitv.it : informarsi è il primo passo per difendersi In collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, invitiamo la cittadinanza a un incontro aperto per imparare a riconoscere e prevenire le truffe. Un' occasione utile non solo per gli anziani, ma facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.