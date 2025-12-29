ancora aiuti alle famiglie bisognose di san michele i club service in moto per la parrocchia

Continuano le iniziative di solidarietà a San Michele, con i club service in moto per sostenere le famiglie bisognose della parrocchia San Michele Arcangelo. Oltre al contributo del panificio Laganà di via Garibaldi, sono stati avviati altri interventi a favore della comunità locale, dimostrando l’impegno collettivo nel supporto alle persone in difficoltà. Un gesto concreto che rafforza il senso di vicinanza e solidarietà nel quartiere.

Non solo il panificio Laganà di via Gsribaldi. Pioggia di aiuti alla parrocchia San Michele Arcangelo all'omonimo villaggio San Michele alle famiglie bisognose. Ragazzi hanno portato alimenti e un sostegno prezioso è giunto dai Club service Kiwanis Club Zancle guidato da Milena De Stefano e.

