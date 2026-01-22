Il Parlamento europeo si è diviso sulla ratifica dell’accordo tra Ue e Mercosur, con un voto che ha evidenziato divisioni interne. Mentre l’Europa sostiene l’intesa, sottolineando garanzie in ambito giuridico e ambientale, alcuni eurodeputati chiedono ulteriori revisioni. La situazione mostra come il processo decisionale sia complesso e caratterizzato da differenti posizioni tra le istituzioni e gli attori coinvolti.

Salta il Mercosur, almeno per il momento. Mentre l’Europa, che ha firmato e che si è detta soddisfatta dell’accordo, difende l’impianto giuridico e la sicurezza sanitaria e ambientale inserita nel testo, c’è un gruppo di eurodeputati che ha spinto l’accordo a una nuova revisione. Divisioni all’interno dei governi di tutta Europa, e non fa eccezione l’Italia. Giorgia Meloni aveva dato il via libera e aveva trovato l’ok da parte di Forza Italia. Questi hanno votato contro il rinvio alla Corte, mentre la Lega a favore. Il Pd ha votato contro lo stop all’accordo, mentre il Movimento 5 Stelle e Avs a favore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Accordo Ue-Mercosur bloccato, voto contro Von der Leyen: Parlamento spaccato

"L’accordo #Mercosur sarà applicato. Ciò che è significativo è quel che si prova a nascondere: hanno votato contro Lega, 5S e Avs; a favore FdI, FI e Pd. Il discrimine è la politica estera e le coalizioni sono false" @DavideGiac #nonstopnews x.com

Accordo Mercosur bloccato. Il Parlamento europeo prende tempo e per 10 voti approva il ricorso alla Corte europea. La maggioranza italiana si divide. La lega vota per il ricorso, Fdi e Fi no. facebook