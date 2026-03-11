Il Parlamento siciliano ha deciso di respingere la proposta di concedere un terzo mandato ai sindaci. La decisione è stata presa con un voto segreto che ha diviso la maggioranza di centrodestra, determinando una frattura interna. La discussione riguardava una modifica alla normativa esistente, e la votazione si è conclusa con un risultato che ha confermato il rifiuto della proposta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il voto segreto divide la maggioranza di centrodestra. Per la seconda volta nel giro di poche settimane, il Parlamento siciliano ha respinto la proposta di legge che avrebbe permesso ai sindaci dei comuni con meno di 15 mila abitanti di candidarsi per un terzo mandato consecutivo. Ancora una volta, a risultare decisivo è stato il voto segreto richiesto dalle opposizioni, che ha finito per mettere in difficoltà la stessa maggioranza di centrodestra, provocando una spaccatura interna durante la votazione. Determinanti i franchi tiratori. L’Assemblea ha approvato un emendamento soppressivo della norma con 43 voti favorevoli e 18 contrari, determinando così lo stop definitivo alla proposta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Parlamento siciliano respinge il terzo mandato ai sindaci

Articoli correlati

Sicilia, Terzo Mandato Sindaci Bloccato: ARS respinge la norma, Mussomeli e il futuro dei piccoli comuni a rischio.Sicilia, Stop al Terzo Mandato per i Sindaci: Mussomeli e la Battuta d'Arresto per la Democrazia Locale L'Assemblea Regionale Siciliana ha respinto...

Terzo mandato per i sindaci, bagarre all'Ars sul ddl: "Norma già esaminata e bocciata"Il Movimento 5 Stelle annuncia battaglia: "Riportarla in aula è una forzatura, pronti a chiedere di nuovo il voto segreto" Bagarre all'Assemblea...

Approfondimenti e contenuti su Parlamento siciliano

Discussioni sull' argomento Benevento-Catania finisce in Parlamento; Catania, il Tar respinge il ricorso.

Terzo mandato, il caso esplode nell’Ennese: la sindaca di Agira diffida il Parlamento sicilianoLa sindaca di Agira, Maria Greco, ha formalmente diffidato l’Ars e ribadito una linea che promette di trasformare la partita politica sul terzo mandato in un caso giudiziario ... vivienna.it

Parlamento Sicilia boccia terzo mandato sindaci, voto segreto spacca c.destraPer la seconda volta nel giro di poche settimane, il Parlamento siciliano ha bocciato la norma che consentiva il terzo mandato ai sindaci nei comuni fino a 15 mila abitanti. E ancora una volta ad ... ansa.it

A modo mio … Il centro destra a Messina ha già mollato mister querela … nel frattempo lo smottamento del centro destra e’ sempre più evidente domani nel Parlamento Siciliano si giocherà la partita definitiva per il terzo mandato dei sindaci Scendete in camp - facebook.com facebook