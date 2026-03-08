Oggi si corre la tappa Achères-Carrières-sous-Poissy della Parigi-Nizza 2026, una delle gare più attese della prima parte dell’anno. La corsa si svolge su un percorso pianeggiante e si può seguire in diretta televisiva, con orari disponibili sui canali dedicati. Tra i favoriti ci sono alcuni dei principali big del ciclismo internazionale, mentre si discute se Watson possa essere il principale contendete.

È il momento di dare il via ad una delle gare tradizionali della prima parte di stagione. Le emozioni regalate dall’ennesima splendida impresa dello stratosferico Tadej Pogacar nella Strade Bianche sono ancora negli occhi degli appassionati, ma è il momento di voltare pagina perché inizia l’edizione numero 84 della Parigi-Nizza. La storica corsa francese parte con la tappa che porta i corridori da Achères a Carrières-sous a Poissy. I due giri del circuito finale di una frazione che non appare assolutamente scontata potrebbero essere il terreno di azione ideale per gli uomini da classiche, ma non è escluso che i favoriti per il successo finale possano prendere il centro della scena fin da subito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Achères-Carrières-sous-Poissy: orari, tv, percorso, favoriti. Watson favorito o i big in azione?

Leggi anche: Giro di Sardegna 2026, tappa di oggi Cagliari-Tortolì: orari, tv, percorso, favoriti

Giro di Sardegna 2026, la tappa di oggi Arbatax-Nuoro: orari, tv, percorso, favoritiIl Giro di Sardegna, corsa giunta alla trentesima edizione, è arrivato al momento della verità.

Altri aggiornamenti su Parigi Nizza 2026 tappa di oggi Achères....

Temi più discussi: Parigi-Nizza 2026: il percorso e le 8 tappe ai raggi X. Tre arrivi in salita, fuochi d’artificio all’ultima tappa; PARIGI-NIZZA 2026. DOMANI IL VIA, È GRANDE SFIDA TRA VINGEGAARD E AYUSO. I PARTENTI; Parigi-Nizza 2026, il percorso (Tutte le Altimetrie); Il ritorno di Vingegaard, le ambizioni di Ayuso: da domani la Parigi-Nizza.

Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Achères-Carrières-sous-Poissy: orari, tv, percorso, favoriti. Watson favorito o i big in azione?È il momento di dare il via ad una delle gare tradizionali della prima parte di stagione. Le emozioni regalate dall'ennesima splendida impresa dello ... oasport.it

PARIGI-NIZZA 2026. DOMANI IL VIA, È GRANDE SFIDA TRA VINGEGAARD E AYUSO. I PARTENTICon la Parigi-Nizza 2026 i motori dei grandi interpreti delle corse a tappe cominciano a scaldarsi. Dall’ 8 al 15 marzo va in scena la Corsa verso il sole, giunta alla sua 83esima edizione, con dive ... tuttobiciweb.it

Inizia la Parigi Nizza! Ecco la prima tappa, domenica 8 marzo, e l'elenco defiitivo dei corridori, manca Almeida, malato. La corsa viene trasmessa da Eurosport, prima tappa alle 15.20. facebook

Parigi-Nizza 2026 riserva una prima tappa movimentata da Achères a Carrières-sous-Poissy (170,9 km), con quattro GPM finali e potenziali sprint a ranghi ridotti. Scopri favoriti, altimetria e orari live nel nostro post completo. x.com