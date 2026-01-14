L’intervento da 6 milioni Scuola Salvo D’Acquisto | i lavori procedono spediti

Sono in corso i lavori di rinnovamento della scuola Salvo D’Acquisto, un intervento da 6 milioni di euro che coinvolge anche l’aula consiliare, destinata a diventare uno spazio moderno e tecnologicamente all’avanguardia. La struttura porterà il nome di Luca Attanasio, ambasciatore italiano originario di Limbiate, scomparso nel 2021 in Congo. I lavori procedono spediti, contribuendo al miglioramento degli ambienti scolastici e civici della comunità.

Scuola completamente rinnovata e con essa anche l’aula consiliare, che sarà moderna e attrezzata con tutte le migliori tecnologie e porterà il nome di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano, originario di Limbiate, ucciso in un agguato in Congo nel 2021. Stanno avanzando come da programma i lavori di riqualificazione della scuola Salvo D’Acquisto, finalizzati a migliorare sicurezza, efficienza energetica, accessibilità e qualità estetica. Un maxi intervento che vede l’ amministrazione comunale impegnata con uno stanziamento di oltre 6 milioni di euro. Il cantiere, avviato nel marzo del 2025, ha avuto una accelerazione durante la scorsa sosta estiva delle lezioni, quando i lavori si sono concentrati all’interno della struttura con l’ adeguamento sismico, la sostituzione dei serramenti e la posa delle tende filtranti, la realizzazione della nuova rete antincendio, il fissaggio dei pannelli di cappotto termico di facciata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

