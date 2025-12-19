Il piano per le Acque Piantati 19 nuovi alberi nel cuore del parco | Diamo valore all’area

Il piano per le Acque prende forma con la piantumazione di 19 nuovi alberi nel cuore del parco, un gesto che valorizza e rigenera l’area. Un passo importante per riequilibrare l’ambiente e rispondere alle criticità degli ultimi mesi, dimostrando l’impegno del Comune nella tutela e nel miglioramento del patrimonio naturale locale. Un segnale di rinascita e attenzione verso il territorio e i suoi spazi verdi.

Entra nel vivo il piano di messa a dimora dei nuovi alberi annunciato nei giorni scorsi dal Comune a fronte dei tanti abbattimenti (con relativo carico di polemiche) degli ultimi mesi. In questi giorni, all'interno del parco delle Acque minerali, ne sono stati piantati 19. Tigli, frassini, aceri e siliquastri sono stati collocati in aree pianeggianti presenti in differenti aree del parco, da quella centrale nei pressi della ex fontana ottagonale all'area adiacente al chiosco Renzo. L'intervento, autorizzato dalla Soprintendenza, ha permesso di mettere a dimora i tigli nelle aree caratterizzate da questa specie e nelle altre zone specie già presenti nella flora del parco quali aceri, siliquastri e frassini, contrassegnate da una elevata rusticità e che mostrano di adattarsi meglio di altre ai cambiamenti climatici in atto.

