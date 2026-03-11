Parcheggi in via Romagna l’ex dirigente li boccia

Un ex dirigente ha espresso un giudizio negativo sui parcheggi in via Romagna, sottolineando che senza una strategia chiara non si può sperare in miglioramenti. La sua posizione mette in discussione l’efficacia delle attuali soluzioni adottate per l’area, evidenziando la mancanza di una visione complessiva. La sua opinione si inserisce nel dibattito sulla gestione del traffico e delle aree di sosta in città.

Non c’è crescita senza visione: sembra essere questa l’idea su cui poggia il pensiero di Mario Laureati. Ingegnere e dirigente ai lavori pubblici durante il mandato di Giovanni Gaspari, il professionista torna a dire la sua sulla riviera delle palme, alla vigilia del ritorno alle urne e con la prospettiva che la prossima amministrazione dovrà mettere mano su tante cose, siano esse piccole o grandi. Il ‘la’ è offerto dalla questione di via Romagna, dove già si è pensato di realizzare un parcheggio meccanizzato, con diversi livelli sopra e sotto il manto stradale. L’argomento, ripreso alcuni giorni fa su queste pagine, ha destato l’interesse... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

