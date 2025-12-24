Durante il consiglio comunale di Comacchio sono stati discussi diversi temi, tra cui l’azzeramento dell’Imu per le abitazioni sfitte e la gestione dei parcheggi da parte del Comune. Con l’approvazione del bilancio di previsione, presentato da Pierluigi Negri, si apre una prospettiva di programmazione per i prossimi due anni, contribuendo a definire le strategie per lo sviluppo del territorio lagunare.

Nel consiglio comunale svoltosi lunedì sera a Comacchio non sono mancate le discussioni sui quasi venti punti all’ordine del giorno ed è passato il bilancio di previsione presentato Pierluigi Negri, un’approvazione che non sembrava scontata e permetterà di programmare i prossimi due anni per il territorio lagunare. Confermata l’ Imu per il prossimo anno, la stessa del precedente, per le abitazioni all’1,04 per mille come l’addizionale Irpef comunale fissata allo 0,4%. La consigliera di opposizione Sandra Carli Ballola di "La città futura-M5S" ha chiesto una maggior differenziazione in base alle fascia di reddito per l’Irpef ma anche un’azzeramento dell’Imu per chi ha negozi e case sfitte nel territorio lagunare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Azzeramento dell’Imu per chi ha case sfitte. I parcheggi? Il Comune li gestisca da solo"

