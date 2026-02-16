Emilia Romagna dipendente scolastico denunciato | danneggia la vettura del Dirigente per un provvedimento disciplinare

A Reggio Emilia, un dipendente scolastico di 63 anni è stato denunciato dai Carabinieri per danneggiamento aggravato. L'uomo ha rigato l'auto del suo Dirigente Scolastico per vendetta, dopo aver ricevuto un richiamo per una "pausa eccessivamente prolungata" dal lavoro. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

A Reggio Emilia, un uomo ha danneggiato l’auto del dirigente scolastico dopo aver ricevuto un richiamo sul lavoro.

L'Ufficio scolastico regionale ha sospeso per tre giorni la dirigente dell’istituto Pacinotti di Fondi e della succursale di Santi Cosma e Damiano, in seguito a un’indagine disciplinare riguardante presunti episodi di bullismo.

