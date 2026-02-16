Emilia Romagna dipendente scolastico denunciato | danneggia la vettura del Dirigente per un provvedimento disciplinare
Un dipendente scolastico di 63 anni di Reggio Emilia ha danneggiato la vettura del Dirigente, probabilmente in seguito a un provvedimento disciplinare, e ora è stato denunciato dai Carabinieri per aver causato danni aggravati. La vettura, parcheggiata davanti all’istituto, presenta graffi e ammaccature evidenti.
Scatta la sospensione per la dirigente del “Pacinotti”: provvedimento dopo l’indagine disciplinare sul caso di Paolo Mendico
L'Ufficio scolastico regionale ha sospeso per tre giorni la dirigente dell’istituto Pacinotti di Fondi e della succursale di Santi Cosma e Damiano, in seguito a un’indagine disciplinare riguardante presunti episodi di bullismo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Dimensionamento scolastico, decreti in Gazzetta Ufficiale: attivati i poteri sostitutivi per Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e SardegnaPubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti sul dimensionamento scolastico per Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna. Lo Stato ha esercitato i poteri sostitutivi, affidando ai vertici USR il compi ... orizzontescuola.it
Calendario scolastico 2025/26: in Emilia Romagna sarà l’ultimo ‘tradizionale’?Bologna, 25 agosto 2025 – Quando inizia la scuola? In Emilia Romagna, la campanella suonerà lunedì 15 settembre 2025 per essere silenziata sabato 6 giugno 2026. Dagli istituti comprensivi alle ... ilrestodelcarlino.it
