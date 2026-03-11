Paralimpiadi | Epis niente recupero in extremis per il banked slalom

Mercoledì si è chiuso senza il debutto alle Paralimpiadi per Davide Epis, che aveva subito un infortunio durante un allenamento. Le possibilità di recupero erano scarse fin dall’inizio, e la decisione definitiva è arrivata oggi, quando è stato comunicato che non ci saranno opportunità di partecipare alla gara di banked slalom. L’atleta non prenderà parte alla competizione in programma.

SPORT INVERNALI. Le speranze di recupero erano minime, ma mercoledì sono tramontate definitivamente: niente debutto alle Paralimpiadi per Davide Epis dopo l'infortunio in allenamento. Sabato 14 marzo Davide Epis non sarà al via del banked slalom alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella giornata di mercoledì 11 marzo I medici non hanno dato il nullaosta al 20enne di Sedrina dopo l'infortunio in allenamento di venerdì 6 marzo con la frattura a braccio sinistro con conseguente intervento il giorno successivo. Per il bergamasco sfuma quindi il sogno del debutto alle Paralimpiadi: dopo la prova di snowboardcross nella giornata inaugurale, non sarà al via nemmeno sabato del banked slalom.