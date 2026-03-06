Paralimpiadi su il sipario | Bergamo rappresentata da Bendotti ed Epis

A Bergamo, due atleti partecipano alle Paralimpiadi invernali: un giovane di 32 anni di Colere, specialista di sci alpino, e un altro atleta che lo accompagna. Il primo ha già competuto in tre edizioni dei Giochi e mira a entrare nella top 10, sognando di conquistare una medaglia. La manifestazione si svolge in questa occasione, con i rappresentanti della città pronti a scendere in pista.

L’APPUNTAMENTO. Il 32enne di Colere (sci alpino) è alla terza partecipazione ai Giochi invernali. «Obiettivo top 10, sogno la medaglia». Esordio assoluto per il ventenne di Sedrina (snowboard). Giunti alla 14ª edizione, i Giochi paralimpici invernali, le cui prime gare inizieranno già domani, termineranno domenica 15 marzo e anche in questo caso si svolgeranno in maniera diffusa visto che andranno in scena in tre teatri di gara: Milano, Cortina d’Ampezzo e Val di Fiemme. Saranno impegnati 665 atleti provenienti da cinquanta comitati paralimpici nazionali pronti a giocarsi 79 titoli e un totale di ben 237 medaglie messe in palio in sei discipline: sci alpino, fondo, biathlon, snowboard, curling in carrozzina e para ice hockey. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Paralimpiadi Milano-Cortina: da Bendotti e Romele, ecco chi sono gli 11 atleti lombardi presenti

Oltre a esserci problemi all’apparenza logistici, la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi sarà boicottata da diversi paesi per la presenza di Russia e Bielorussia che parteciperanno alle gare usando bandiera e inni ufficiali - facebook.com facebook