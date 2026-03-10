Durante le Paralimpiadi, Luchini ha partecipato alla competizione di slalom, sfiorando la qualificazione per la finale. L’atleta ha affrontato la gara in condizioni influenzate da un infortunio subito durante l’allenamento nei giorni precedenti, che potrebbe aver limitato le sue prestazioni. Il prossimo appuntamento è previsto per il 14 con la gara di banked slalom.

L’infortunio patito in allenamento nei giorni scorsi non gli ha forse permesso di esprimersi al meglio. Ciononostante, domenica scorsa Jacopo Luchini ha comunque sfiorato la finale nello snowboard cross "SB-UL" maschile, la prima delle due specialità che lo vedrà impegnato alle Paralimpiadi di Milano e Cortina 2026: il cammino dello snowboarder di Montemurlo si è concluso in semifinale, quando ha chiuso al terzo posto che non gli è tuttavia bastato per qualificarsi alla finalissima. Luchini si è comunque tolto la soddisfazione di pronunciare il giuramento paralimpico insieme alla compagna di Nazionale Martina Vozza, in occasione della cerimonia inaugurale tenutasi all’Arena di Verona lo scorso venerdì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Paralimpiadi. Luchini sfiora la finale. Il 14 il ‘banked slalom’

