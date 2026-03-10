Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si svolgono dal 6 al 15 marzo, con la cerimonia di apertura all’Arena di Verona. Nel corso dei nove giorni di competizioni sono in programma 79 medaglie distribuite in sei discipline diverse. Il medagliere vede l’Italia al quarto posto con tre ori e un totale di nove podi conquistati finora.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena all’Arena di Verona, sono previsti nove giorni di gare, con l’assegnazione di 79 titoli in sei sport differenti. I grandi protagonisti saranno biathlon, curling, sledge hockey, sci alpino, sci di fondo e snowboard: l’Italia punterà a essere grande protagonista di fronte al proprio pubblico e a togliersi delle belle soddisfazioni. Di seguito il medagliere delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. MEDAGLIERE PARALIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA. # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Cina 9 6 8 23 2. Austria 4 1 3 8 3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia quarta con tre ori e nove podi!

Articoli correlati

Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia quarta con due ori e cinque podi!Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d’Apertura andata in scena all’Arena di Verona,...

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: SI VOLA! Italia in orbita con 4 ori e 13 podi!Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si è...

Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Aggiornamenti e notizie su Medagliere Paralimpiadi Milano

Temi più discussi: Paralimpiadi 2026, già due ori per l’Italia: eguagliato Pechino | La classifica aggiornata; Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; Il medagliere azzurro alle Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Mazzel si tinge d'oro! Il medagliere completo di Milano Cortina 2026.

Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 9I Giochi paralimpici invernali ospitati dal nostro Paese - iniziati ufficialmente con la cerimonia d'apertura del 6 marzo - si disputano fino al 15 marzo. Gli Azzurri hanno l’obiettivo di superare nel ... tg24.sky.it

Il medagliere azzurro alle Paralimpiadi Milano Cortina 202610 marzo ARGENTO - Chiara Mazzel ha conquistato la medaglia d’argento nella combinata alpina, categoria Vision Impaired. Insieme alla guida Nicola Cotti Cottini, l'azzurra ha chiuso alle spalle di Ver ... msn.com

Disciplina per disciplina, ecco il Medagliere dell'Italia alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con tutte le medaglie vinte dagli atleti azzurri x.com

Il medagliere dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026! Cina, Ucraina e Austria sul podio seguite dall'Italia in quarta posizione! #MilanoCortina2026 #Paralympics #Paralimpiadi - facebook.com facebook