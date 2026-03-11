Paracadutisti ospitano Vannacci | il rischio politico

Il 18 marzo prossimo, l'associazione dei paracadutisti d'Italia ospiterà a Milano Roberto Vannacci, ex generale e fondatore di Futuro Nazionale. L'evento, organizzato dalla sezione meneghina guidata da Ivo Cassetta, presenta il nuovo libro dell'ex europarlamentare ma solleva dubbi sulla neutralità istituzionale di un'organizzazione militare. L'iniziativa mette in luce una tensione crescente tra le associazioni di veterani e la politica partitica, con simboli come la fiamma tricolore rovesciata che appaiono accanto al logo ufficiale dell'Anpd'I. La presenza di un presidente nominato dalla Lega allineata al Carroccio suggerisce un uso politico dello spazio associativo.