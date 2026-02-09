Sondaggio politico calano tutti i big e Vannacci oltre il 3%

Questa sera emerge un quadro politico in movimento. I sondaggi mostrano tutti i grandi leader in calo, con Fratelli d’Italia che perde terreno e anche Pd e Movimento 5 Stelle che rallentano. La novità più significativa arriva da Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che supera il 3% e toglie consensi a Fdi e alla Lega. La campagna elettorale si fa ancora più incerta, con nuovi equilibri che si delineano.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia cala, frenano anche il Pd e il Movimento 5 Stelle. Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, si presenta superando il 3% e, secondo i dati, toglie consensi a Fdi e alla Lega. E' il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 che oggi, 9 febbraio, delinea le intenzioni di voto in caso di elezioni. Il podio è tutto 'in rosso' secondo l'ultimo rilevamento. Fratelli d'Italia si conferma ampiamente primo partito ma cede l'1,2% rispetto alla scorsa settimana e scivola al 30,1%. Alle spalle della formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, passo indietro anche per il Pd.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Vannacci Futuro Nazionale

Il sondaggio Swg pubblicato oggi rivela che Fratelli d’Italia continua a guadagnare consensi, mentre Pd e M5S perdono terreno.

Ultime notizie su Vannacci Futuro Nazionale

