Su Rogoredo, paracadutisti sono stati avvistati mentre si preparavano a saltare, mentre biciclette sorvegliate sono state notate lungo le strade della zona. Tra i presenti, un uomo pelato con un braccialetto blu al polso, sul quale si legge “Futuro Nazionale”, è stato visto russare mentre osservava l’evento. Gli eventi sono stati documentati da testimoni sul luogo.

Cronaca semiseria della prima romana del generale. Due ore di conferenza stampa tra Piano sicurezza parallelo, ricordi del "bel paese in cui i bambini tornavano a casa da soli dopo la scuola". E uno che russa Il tizio pelato in quinta fila col braccialetto blu al polso – ci sta scritto “Futuro Nazionale” – russa. Non forte, per carità. Russicchia, diciamo. In una stanzetta minuscola dell’hotel Artemide, su via Nazionale, a Roma, affollata di giornalisti, militanti e telecamere, dopo due ore di conferenza stampa è comprensibile il colpo di sonno. Il tipo che sta accanto al russatore, blazer marinaro con bottoni dorati e una cicatrice da pirata Morgan sulla guancia destra, gli assesta una gomitata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Paracadutisti su Rogoredo e biciclette sorvegliate: il futurismo nostalgico di Vannacci

