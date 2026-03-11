Durante l’udienza generale del 11 marzo 2026, Papa Leone XIV ha affermato che la Chiesa deve essere una luce nel mondo, sottolineando che non è un’istituzione chiusa, ma una comunità in cammino. Ha evidenziato che il suo scopo è riflettere nel mondo la speranza e la misericordia, ribadendo la missione di essere Popolo di Dio.

Non un’istituzione chiusa, ma una comunità in cammino. Papa Leone XIV, nell’Udienza Generale di oggi, rilancia la missione della Chiesa: essere Popolo di Dio capace di riflettere nel mondo la luce della speranza e il volto della misericordia. In una piazza San Pietro bagnata da una leggera pioggia, stamattina, 11 marzo, papa Leone XIV ha tenuto la sua consueta Udienza Generale. Prosegue il ciclo di catechesi sui documenti magisteriali del Concilio Vaticano II per una migliore conoscenza e un approfondimento. Anche questo mercoledì il pontefice ha continuato ad illustrare la costituzione dogmatica Lumen Gentium soffermandosi sul II° capitolo dedicato al popolo di Dio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Papa Leone XIV, Udienza 11 marzo 2026: «La Chiesa sia luce del mondo, non esiste per se stessa»

Articoli correlati

Udienza Generale 4 marzo 2026, papa Leone XIV: Chiesa realtà complessa insieme umana e divinaPapa Leone XIV all’Udienza Generale prosegue l’approfondimento sui testi conciliari e parla della Chiesa, realtà complessa in cui convive la...

Udienza Generale 18 febbraio 2026, Papa Leone XIV: la Chiesa è segno vivo della nostra unione con DioPapa Leone XIV all’Udienza Generale di oggi ricorda che la Chiesa è sacramento, quindi segno e strumento dell’intima unione con Dio e con tutto il...

Tutti gli aggiornamenti su Papa Leone

Temi più discussi: Il Papa: non esiste una Chiesa ideale, Dio c’è anche nella fragilità dei suoi membri; Udienza speciale di Sua Santità Papa Leone XIV; Leone XIV: imploriamo la misericordia e la pace di Dio per il mondo intero; Udienza generale. Papa Leone XIV, Imploriamo la pace per il mondo intero.

Papa Leone XIV: Padre Pierre è stato un vero pastore che è rimasto sempre accanto al suo popolo in LibanoIl primo pensiero del Papa al termine dell’udienza generale di oggi è per Padre Pierre El Raii, parroco maronita di Qlayaa, ucciso in un bombardamento lunedì scorso in Libano. Si celebrano oggi in Li ... acistampa.com

Udienza Generale 4 marzo 2026, papa Leone XIV: Chiesa realtà complessa insieme umana e divinaLa Chiesa come realtà complessa in cui sussistono le dimensioni umana e divina, è quanto ha spiegato papa Leone all'Udienza Generale. lalucedimaria.it

EWTN Italia. . "LIVE | Da Piazza San Pietro, trasmettiamo l’Udienza Generale di Papa Leone XIV. Scrivi tra i commenti le tue intenzioni di preghiera. Credit: Vatican Media " - facebook.com facebook

Il cardinale di Chicago attacca Trump, ma in America aspettano che parli il Papa. Leone XIV, che ha mostrato di non condividere affatto i raid, si mantiene in ogni caso in una posizione diplomaticamente prudente. Di @matteomatzuzzi x.com