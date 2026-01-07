Vaticano aperto il primo Concistoro di Papa Leone XIV

Oggi si è svolto nel Vaticano il primo concistoro di Papa Leone XIV, un incontro straordinario tra il Pontefice e il Collegio cardinalizio. L'evento rappresenta un momento di confronto e dialogo tra le alte cariche della Chiesa, volto a discutere questioni di rilievo per il pontificato e il futuro della comunità ecclesiale.

Vaticano, aperto il primo Concistoro di Papa Leone XIV

