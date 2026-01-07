Vaticano aperto il primo Concistoro di Papa Leone XIV

Da tv2000.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è svolto nel Vaticano il primo concistoro di Papa Leone XIV, un incontro straordinario tra il Pontefice e il Collegio cardinalizio. L'evento rappresenta un momento di confronto e dialogo tra le alte cariche della Chiesa, volto a discutere questioni di rilievo per il pontificato e il futuro della comunità ecclesiale.

Si è aperto nel pomeriggio in Vaticano il primo concistoro di Papa Leone XIV. Una riunione straordinaria pensata come confronto a tutto campo tra il Vescovo di Roma e il Collegio cardinalizio. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

vaticano aperto il primo concistoro di papa leone xiv

© Tv2000.it - Vaticano, aperto il primo Concistoro di Papa Leone XIV

Leggi anche: Papa Leone XIV rompe il silenzio: a gennaio il suo primo concistoro straordinario in Vaticano

Leggi anche: Papa Leone XIV convoca il suo primo concistoro

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Primo concistoro di Papa Leone XIV, cos'è e di quali temi si discute; Il Papa convoca i cardinali del mondo a Roma: l'agenda del primo Concistoro di Leone XIV; Il Papa e i cardinali, il 7 e l’8 gennaio i lavori del Concistoro straordinario; Gruppi di lavoro e pranzo con il Papa. Ecco il programma del concistoro.

vaticano aperto primo concistoroPapa Leone XIV, oggi e domani il suo primo concistoro (straordinario): di cosa si discute - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV, oggi e domani il suo primo concistoro (straordinario): di cosa si discute ... tg24.sky.it

vaticano aperto primo concistoroPapa Leone: con i cardinali, oggi e domani, i lavori del primo Concistoro straordinario - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. ilnuovoterraglio.it

vaticano aperto primo concistoroPapa Leone XIV convoca i cardinali, al via il primo Concistoro: obiettivi e temi principali - Papa Leone XIV apre il primo Concistoro straordinario: riforma della Curia, sinodalità, missione e liturgia al centro del confronto con i cardinali. notizie.it

Vaticano, aperto il primo Concistoro di Papa Leone XIV

Video Vaticano, aperto il primo Concistoro di Papa Leone XIV

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.