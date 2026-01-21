Durante l’udienza generale, Papa Leone ha nuovamente sottolineato l’importanza di pregare per la pace, evidenziando come, purtroppo, il conflitto torni a essere una realtà frequente nel nostro tempo. Nel suo intervento, ha invitato tutti a riflettere sull’urgenza di promuovere la concordia e la comprensione tra le nazioni, mantenendo vivo l’auspicio di un mondo più pacifico.

Papa Leone all’udienza generale ha rinnovato il suo appello a pregare per la pace, in un tempo in cui, ha affermato, la guerra è tornata di moda. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Papa Leone all’udienza generale rinnova l’appello per la pace

