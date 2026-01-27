Spray al peperoncino contro gli agenti per sfuggire all' arresto in manette pusher a Tor Bella Monaca

In un episodio a Tor Bella Monaca, un pusher ha tentato di sfuggire all’arresto usando spray al peperoncino contro gli agenti. La polizia ha comunque proceduto all’arresto. Si tratta di un intervento che evidenzia le problematiche di sicurezza nella zona, dove le forze dell’ordine continuano a operare per garantire l’ordine pubblico.

Spray al peperoncino contro gli agenti per sfuggire all'arresto. Un pusher, poi finito in manette a Tor Bella Monaca. Sono stati i falchi della squadra mobile ad assistere in diretta a uno scambio tra lo spacciatore e un cliente in viale dell'Archeologia, al cosiddetto “Ferro di Cavallo”. Il venditore, un 22enne tunisino, ha tentato una reazione violenta pur di sottrarsi all’arresto, colpendo i poliziotti con calci e pugni, fino all’estremo tentativo di spruzzare contro di loro spray al peperoncino. Una volta vinta la sua strenua resistenza, gli agenti hanno ritrovato, nascoste tra gli indumenti da lui indossati, 52 dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio e 150 euro in contanti, ritenuti verosimile provento dell’attività di spaccio.🔗 Leggi su Romatoday.it

Nella zona di Tor Bella Monaca, i carabinieri di Frascati e Roma Tor Bella Monaca, insieme ai cani antidroga del Nucleo Cinofili, hanno individuato e fermato tre persone coinvolte nello spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio nel quartiere di Tor Bella Monaca, i carabinieri hanno sequestrato armi, munizioni e diverse quantità di droga, arrestando quattro persone coinvolte.

