Negozi e ristoranti in tutta Italia stanno affrontando costi energetici sempre più pesanti. Nel 2025, le bollette di luce e gas sono salite oltre il 70% rispetto a quattro anni fa, raggiungendo anche picchi di 10mila euro al mese. Molti esercizi sono costretti a fare i conti con spese insostenibili, rischiando di dover chiudere se i rincari non si calmeranno presto.

Le bollette di luce e gas per negozi, ristoranti e altre attività del settore terziario hanno registrato un aumento record nel 2025, con aumenti che superano il 70% rispetto ai livelli del 2019. Il fenomeno colpisce soprattutto le piccole e medie imprese, spesso già in difficoltà dopo gli anni di crisi legati alla pandemia. Nonostante i prezzi all’ingrosso di energia e gas siano calati rispettivamente del 36% e del 28% nei primi mesi dell’anno, il costo finale per le imprese è aumentato in maniera significativa. Il motivo principale risiede nel ritorno degli oneri generali di sistema, che hanno ripreso a incidere per il 20% sul totale della bolletta, dopo la fine delle misure di sostegno emergenziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Negozi e ristoranti colpiti da rincari energetici: costi mensili salgono oltre il 70%, con picchi a 10mila euro

Approfondimenti su Bollette Aumenti

Le bollette di luce e gas di negozi e ristoranti sono salite molto più del passato.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Bollette Aumenti

Argomenti discussi: Furti chirurgici a Ostia Antica: dopo i colpi in appartamento, nuovi raid mirati a negozi e ristoranti; Ciclone Harry, sei giorni dopo si fa la conta dei danni. Un ristoratore siciliano: Qui è come se ci avessero bombardato, abbiamo bisogno di aiuti; Furti e taccheggi nel centro storico per pagarsi il crack. Due arresti a Cuneo; Stabilimenti e ristoranti gravemente danneggiati dalla mareggiata.

Bollette luce e gas di negozi e ristorante, fino a +70%: 10mila euro al meseBollette luce e gas alle stelle per il terziario: rincari superiori al 2019 e oneri di sistema tornati. Ecco quanto pagano negozi e ristoranti ... quifinanza.it

Confcommercio: allarme sui costi di luce e gas, maxi-rincari per negozi e ristoranti. Prezzi fino a 2.000 euro al meseLettera al ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin verso il dl Energia: misure strutturali sugli oneri di sistema e riforma del mercato elettrico ... affaritaliani.it

Confcommercio, allarme bollette: per negozi e ristoranti 2.000 euro al mese ilsole24ore.com/art/confcommer… x.com

Un camion che trasportava circa 15.000 granchi, destinati a negozi e ristoranti in Portogallo, si è ribaltato in un campo di Inishowen, nel nord della Contea di Donegal, in Irlanda, intorno alle 07:30 di lunedì 12 gennaio 2026, rovesciando il suo carico, valutato c - facebook.com facebook