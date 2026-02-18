La squadra Under 18 femminile della Pallavolo Grosseto ha conquistato la medaglia d’argento nel campionato del Basso Tirreno, dopo aver affrontato una finale combattuta e intensa. La motivazione principale è stata la determinazione delle ragazze, che si sono battute fino all'ultimo punto contro avversari ben organizzati. La gara si è svolta domenica scorsa, davanti a un pubblico appassionato che ha tifato fino all’ultimo scambio.

Si è chiuso con una grande medaglia d’argento il campionato Under 18 del Basso Tirreno per la Pallavolo Grosseto. Conclusione brillante, quindi, per il percorso stagionale delle ragazze di coach Brizzi, anche se nella finale disputata in trasferta a Livorno si sono dovute arrendere di fronte al Volley Project. Il risultato finale dice 3-1 per la formazione livornese, ma racconta solo in parte la battaglia vista in campo. La sfida è stata di alto livello, con l’incontro che ha visto ottimi scambi, giocate e ritmo intenso e punti molto combattuti, che testimoniano la crescita e il carattere di questo gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Formazione Under 18 femminile. Pallavolo Grosseto. Argento che conta

