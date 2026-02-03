palio dei somari incognita sulla data

Questa mattina si è aperta l’incognita sulla data del Palio dei Somari, uno degli appuntamenti più attesi della tradizione locale. Mentre il referendum sulla giustizia si svolgerà regolarmente tra il 22 e il 23 marzo, ancora non c’è una conferma ufficiale sul momento in cui si terrà la corsa degli asini. I partecipanti e gli organizzatori attendono chiarimenti, ma intanto le strade sono già pronte e le piazze affollate di curiosi.

Come è noto, il referendum Giustizia ha le sue date ufficializzate: domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Ma a Torrita di Siena il 22 marzo è in calendario l’evento più sentito e partecipato dal paese, capace anche di richiamare numerosi visitatori da fuori i confini torritesi: il Palio dei Somari. La volontà, già espressa dell’associazione Sagra San Giuseppe e poi condivisa dal sindaco di Torrita di Siena, Giacomo Grazi, è quella di fare il Palio dei Somari come sempre. Trapela ottimismo e fiducia ma manca ancora un passaggio. "Ho mandato la richiesta ufficiale alla prefettura, aspetto la risposta", spiega il primo cittadino di Torrita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

