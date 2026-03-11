Palestra Serra | 940mila euro in gioco l’urgenza

La palestra interscolastica di Serra San Bruno vede in bilico un investimento di 940mila euro, ancora in attesa dell’approvazione definitiva del bilancio provinciale. La struttura è al centro di una procedura urgente che riguarda la riqualificazione, mentre le autorità attendono l’ok ufficiale per procedere con i lavori. La situazione resta in sospeso fino a quando non sarà chiarito l’iter amministrativo.

La palestra interscolastica di Serra San Bruno è al centro di una corsa contro il tempo per la sua riqualificazione, con un investimento previsto di 940mila euro che attende l’approvazione definitiva del bilancio provinciale. Il consigliere provinciale Carmine Mangiardi ha lanciato un appello urgente affinché i lavori esca dalla fase progettuale e diventino realtà concreta per le scuole e gli sport dei giovani vibonesi. Il contesto amministrativo vede coinvolta la Provincia di Vibo Valentia, dove il presidente Corrado Antonio L’Andolina ha già approvato il documento di indirizzo alla progettazione nel mese di giugno scorso, inserendo l’intervento nel Programma Nazionale Scuola e Competenze finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

