Lo curano per una disfunzione erettile a Livorno scoprono che ha un tumore alla prostata | risarcito con 940mila euro

Un uomo di Livorno, inizialmente trattato per una disfunzione erettile con Cialis e integratori, scopre successivamente di avere un tumore alla prostata. La diagnosi tardiva ha comportato conseguenze più gravi, portandolo a ricevere un risarcimento di 940mila euro. Questa vicenda evidenzia l’importanza di diagnosi tempestive e approfondite, anche in presenza di sintomi apparentemente innocui o di routine.

Il medico lo aveva tranquillizzato: con una cura di Cialis e integratori i problemi di disfunzione erettile si sarebbero risolti. Dopo due anni evidentemente senza miglioramenti, la decisione di consultare uno specialista fuori regione, approfittando di un viaggio di lavoro. E qui, a Livorno, la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

