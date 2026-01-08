Paziente ottiene 940mila euro per diagnosi errata | curato due anni per disfunzione erettile invece di un tumore alla prostata

Un paziente di Messina ha ottenuto un risarcimento di circa 940mila euro a seguito di una diagnosi errata che lo ha portato a essere trattato per disfunzione erettile invece di un tumore alla prostata, per oltre due anni. La vicenda evidenzia l’importanza di un’accurata valutazione medica e delle conseguenze di diagnosi sbagliate sulla vita dei pazienti.

