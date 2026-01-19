Figlio violento | minacce di morte e appostamenti al padre per i soldi

Un uomo di 43 anni di Rimini è stato accusato di aver minacciato di morte e di aver effettuato appostamenti al padre per ottenere denaro. Le attività del giovane, originario di Cesenatico, sono state segnalate come insistenti e violente, evidenziando un comportamento grave e reiterato. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni familiari che richiedono l’intervento delle autorità per garantire la sicurezza di tutti i coinvolti.

Rimini, 19 gennaio 2026 – Sembrava non esserci fine a quelle insistenti, violente e continue richieste di denaro al proprio padre che il figlio di 43 anni, cesenate d’origine ma residente a Rimini, avrebbe continuato a mettere in atto con ogni mezzo. Richieste di somme modeste, 700 euro, 250 euro, somme che sarebbero servite al 43enne per pagare gli hote l tra cui alloggiava a staffetta in città, ma soprattutto per saldare i debiti di droga accumulati, anche, con un presunto gruppo di nomadi che, in caso di mancato saldo, si sarebbero potuti presentare persino a casa dell’anziano genitore per riavere la somma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un episodio di violenza familiare si è verificato a Taurisano, con un 40enne che ha ferito il padre a una mano durante un episodio di aggressione. L'uomo è stato arrestato dalla polizia e trasferito nel carcere di Lecce, in seguito a segnalazioni di maltrattamenti ai danni degli anziani genitori.

