mio figlio non era violento e sui coltelli parla il padre di zouhair atif

Il padre di Zouhair Atif riflette sulla tragica perdita del figlio, sottolineando che Zouhair non era violento. Con parole di scuse, esprime il dolore e il desiderio di comprensione, rivolgendo un pensiero alle famiglie coinvolte. Questa testimonianza evidenzia il senso di lutto e di empatia di un genitore di fronte a una tragedia, nel rispetto della memoria e della sofferenza di tutte le persone coinvolte.

"Io sono padre e penso a un altro padre che ha perso suo figlio. Voglio chiedere scusa a lui, alle sorelle del ragazzo, a tutta la sua famiglia. Proprio perché padre, capisco il loro dolore. Mi dispiace tantissimo per quello che è successo". Boulkhir Atif, padre di Zouhair, il 18enne che ha ucciso Youssef Abanoub, 19 anni, all'istituto tecnico Einaudi-Chiodo di La Spezia, intervistato dal Corriere della Sera, porge le scuse alla famiglia della vittima. "Non so che dire. Mio figlio è un bravo ragazzo e un gran lavoratore. Veramente questa cosa non mi pare una cosa che può fare uno con il suo carattere – spiega, sottolineando la sua incredulità rispetto alle responsabilità del figlio – io lavoro dalla mattina alla sera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

