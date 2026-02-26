Nestlé Italia ha deciso di assegnare ai propri dipendenti premi di produzione fino a 2.900 euro, riconoscimenti che si applicano a lavoratori e lavoratrici nelle varie sedi e stabilimenti del paese. Nel corso degli ultimi cinque anni, questa iniziativa ha portato a un totale di circa 14.000 euro in premi distribuiti ai dipendenti.

Il Gruppo Nestlé in Italia ha annunciato il riconoscimento di un premio di produzione fino a 2.900 euro per collaboratori e collaboratrici impiegati nelle sedi e negli stabilimenti sul territorio nazionale. Il bonus è legato ai risultati raggiunti nel 2025 e si inserisce in un sistema di relazioni sindacali consolidato nel tempo. L’azienda sottolinea che, negli ultimi cinque anni, i dipendenti hanno potuto ricevere fino a 13.925 euro complessivi sotto forma di premi di risultato. Il riconoscimento economico è frutto di un accordo con le Organizzazioni Sindacali e rappresenta uno strumento collegato agli obiettivi aziendali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Nestlé Italia premia i dipendenti fino a 2.900 euro. In 5 anni 14.000 euro in premi risultato

Leggi anche: Gruppo Nestlé in Italia, premio fino a 2.900 euro per i dipendenti

Leggi anche: Gruppo Nestlé, in Italia premio di risultato fino a 2.900 euro: tra le forme di welfare anche un congedo di paternità di 3 mesi

Temi più discussi: Nestlé premia i dipendenti in Italia, in arrivo un bonus fino a 2.900 euro; Gruppo Nestlé in Italia, premio fino a 2.900 euro per i dipendenti; Novartis vende a Nestlè Medical Nutrition per 2,5 mld USD.

Gruppo Nestlé premia i suoi dipendenti con 2.900 euroIl Gruppo Nestlé in Italia corrisponderà un premio fino a 2.900 euro alle proprie persone impiegate nelle sedi e negli stabilimenti del Paese, a riconoscimento dei risultati raggiunti nel 2025. Con qu ... foodaffairs.it

GRUPPO NESTLÉ IN ITALIA: PREMIO FINO A 2.900 EURO PER I DIPENDENTIAssago – Il Gruppo Nestlé in Italia corrisponderà un premio fino a 2.900 euro ai suoi collaboratori e collaboratrici che lavorano in tutte le sue sedi e fabbriche nel Paese e che l’azienda ha deciso d ... zeroventiquattro.it

È la prima città in Italia ad installare questi specifici raccoglitori stradali. Il progetto coinvolge Comune, AcegasApsAmga, illycaffè, Nestlé e Logica. facebook