Caporalato trovati lavoratori non in regola Multe per oltre 14.000 euro

Nella mattinata di ieri, i carabinieri di Latina e il personale dell’ispettorato del lavoro hanno condotto controlli presso un’azienda agricola, nell’ambito delle attività contro il caporalato. Sono stati individuati lavoratori non in regola, con sanzioni per oltre 14.000 euro. L’operazione rientra nelle iniziative volte a garantire il rispetto delle normative sul lavoro e a contrastare le forme di sfruttamento nel settore agricolo.

Nella mattinata di ieri, i carabinieri di Latina e del nucleo ispettorato del lavoro, hanno effettuato un servizio di controllo presso un’azienda agricola di allevamento, nell’ambito dei controlli di contrasto al caporalato. I carabinieri hanno identificato tre lavoratori di nazionalità indiana, non in regola con le comunicazioni di assunzione. Due di questi erano inoltre sprovvisti del regolare permesso di soggiorno nel territorio nazionale. Sono state inoltre rilevate ulteriori violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. Il titolare dell’azienda, un uomo di 39 anni del posto, è stata denunciato in stato di libertà, per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, favoreggiamento della permanenza di clandestinità degli stranieri nel territorio dello Stato, mancata sorveglianza sanitaria, mancata informazione dei lavoratori e mancata sicurezza sui luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

