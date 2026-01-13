Falsi certificati per ottenere invalidità 27 indagati tra cui 4 medici

Da imolaoggi.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 27 le persone indagate, tra cui quattro medici, nell'ambito di un'indagine su falsi certificati per ottenere l'invalidità. Secondo le autorità, alcuni specialisti avrebbero rilasciato diagnosi false, dietro pagamento, attestando patologie inesistenti. La vicenda evidenzia un fenomeno di illegalità che coinvolge professionisti e beneficiari, sollevando questioni di integrità nel sistema di tutela sociale.

Gli inquirenti hanno ricostruito come vari specialisti avrebbero rilasciato, dietro compenso, false diagnosi per patologie inesistenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

falsi certificati per ottenere invalidit224 27 indagati tra cui 4 medici

© Imolaoggi.it - Falsi certificati per ottenere invalidità, 27 indagati tra cui 4 medici

Leggi anche: Falsi certificati per ottenere pensioni di invalidità civile e altri benefici: 27 indagati

Leggi anche: Centri medici fantasma per i certificati dei falsi incidenti: 5 indagati

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

falsi certificati ottenere invalidit224Certificati medici falsi per ottenere pensioni: 27 indagati nell’inchiesta “All inclusive” - Un sistema collaudato, costruito per trasformare la malattia in merce e aggirare i controlli dello Stato. pupia.tv

falsi certificati ottenere invalidit224Falsi certificati medici per ottenere invalidità, 27 indagati - La Procura di Caltagirone ha disposto la notifica del decreto di avviso di conclusione ... msn.com

falsi certificati ottenere invalidit224Operazione “All inclusive”: falsi certificati per ottenere agevolazioni per invalidi - La Procura della Repubblica di Caltagirone, a coronamento di una complessa e articolata attività investigativa condotta dai Carabinieri della Sezione di Polizia giudiziaria in stretta sinergia con i m ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.