Falsi certificati per ottenere invalidità 27 indagati tra cui 4 medici
Sono 27 le persone indagate, tra cui quattro medici, nell'ambito di un'indagine su falsi certificati per ottenere l'invalidità. Secondo le autorità, alcuni specialisti avrebbero rilasciato diagnosi false, dietro pagamento, attestando patologie inesistenti. La vicenda evidenzia un fenomeno di illegalità che coinvolge professionisti e beneficiari, sollevando questioni di integrità nel sistema di tutela sociale.
Gli inquirenti hanno ricostruito come vari specialisti avrebbero rilasciato, dietro compenso, false diagnosi per patologie inesistenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
