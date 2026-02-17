Certificati falsi per i migranti | dopo i giudici ora FdI e Lega attaccano i medici ideologizzati

La Procura di Ravenna ha aperto un'indagine dopo aver scoperto che almeno sei medici dell'ospedale Santa Maria delle Croci avrebbero rilasciato certificati falsi ai migranti, per evitare che venissero trasferiti nei centri di rimpatrio. La notizia ha scatenato dure critiche da parte di Fratelli d’Italia e della Lega, che accusano i medici di aver agito con motivazioni ideologiche. Secondo alcune fonti, i certificati sarebbero stati emessi in modo da far risultare condizioni di salute che non corrispondevano alla realtà. Uno dei medici coinvolti avrebbe dichiarato di aver agito sotto pressione

"La cura non è un reato", è la replica di molte associazioni di settore e il titolo di una petizione che ha superato le 25mila firme. Cos'è successo e a cosa serve la visita di idoneità al trattenimento nei Cpr Per la Procura di Ravenna ci sarebbero seri indizi che almeno sei medici del Santa Maria delle Croci, il più importante ospedale cittadino, abbiano prodotto certificati fasulli per evitare ai migranti di finire nei Cpr (centri di permanenza per i rimpatri). "Sarebbe una vergogna da licenziamento, da radiazione e da arresto", aveva commentato a stretto giro il ministro Matteo Salvini.

Cos’è questa storia dei medici accusati di aver concesso certificati falsi ai migrantiLa procura di Ravenna ha aperto un’indagine su sei medici che avrebbero rilasciato certificati medici falsi ai migranti, con l’obiettivo di bloccare i loro decreti di espulsione.

