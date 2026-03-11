Ostia Azione al il Campidoglio | Trasparenza sul personale della Direzione Litorale

Ostia, il 11 marzo 2026, è stato protocollato un sollecito relativo a un’interrogazione presentata a gennaio riguardo al personale assegnato alla Direzione Rigenerazione del Litorale del Comune. La richiesta mira a ottenere chiarimenti sulla dotazione di risorse umane impiegate in quella struttura. L’atto segue una serie di interlocuzioni e si concentra sull’aspetto della trasparenza amministrativa.

Ostia, 11 marzo 2026 – “Abbiamo appena protocollato il sollecito all’interrogazione già presentata lo scorso gennaio sulla dotazione di personale destinata alla Direzione Rigenerazione del Litorale capitolino. Una struttura sulla quale l’amministrazione ha costruito molte promesse ma pochissima trasparenza, e che in molti temono sia nata più per compensare o mascherare le evidenti inefficienze del Municipio X che per rafforzare realmente la governance del litorale”. Così in una nota i consiglieri capitolini di Azione Antonio De Santis e Flavia De Gregorio, la responsabile delle politiche del litorale di Azione Raffaella Vecchiarelli e il capogruppo di Azione in X Municipio Andrea Bozzi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

