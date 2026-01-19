Ostia la Direzione Litorale sotto la lente | Azione chiede risposte sul personale

Ostia, 19 gennaio 2026 – La Direzione Litorale di Ostia è al centro di un’attenzione crescente riguardo alla composizione del personale. Azione richiede chiarimenti ufficiali sull’organico di questa struttura, considerata fondamentale per lo sviluppo e la gestione del territorio. La questione riguarda la trasparenza e la pianificazione delle risorse umane necessarie per garantire un servizio efficace e adeguato alle esigenze del litorale romano.

Ostia, 19 gennaio 2026 – Chiarezza sull’organico di una struttura ritenuta strategica per il futuro del litorale romano. È questo l’obiettivo dell’interrogazione urgente appena protocollata dai rappresentanti di Azione in Campidoglio sulla Direzione Rigenerazione del Litorale e Grandi Progetti, chiamata a gestire concessioni balneari, riqualificazione urbana e grandi interventi sulla costa. In una nota congiunta, i consiglieri capitolini Antonio De Santis e Flavia De Gregorio, insieme alla responsabile delle politiche del litorale Raffaella Vecchiarelli e al capogruppo di Azione in X Municipio Andrea Bozzi, sollevano dubbi sulla reale operatività della Direzione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Weekend sul litorale romano: natura, storia e sapori tra Fregene, Ostia e Tarquinia Juventus sotto la lente della Uefa: cosa attendersi dal procedimento sul FPF

